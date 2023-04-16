Двоє людей загинуло на пожежі в Куп’янському районі

16 квітня о 06:00 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: Куп’янський район, Курилівська громада, с.Подоли, вул. Оливіна, 48.

До місця виклику було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах та аварійно-рятувальному автомобілі.

На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що вогнем був охоплений житловий будинок на площі 90 кв.м.

Під час розвідки пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих осіб: чоловіка (близько 75 років) та жінки 1950 року народження. О 06:25 відбулась локалізація вогню, о 09:28 – повна його ліквідація.

Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

Агентство Телевидения Новости