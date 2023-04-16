Новий міністр освіти закликав обговорити скорочення кількості предметів у школах

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий звернувся до українців з закликом обговорити питання про кількість предметів, які діти вивчають в даний час у школах.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Він запропонував батьків, чиї діти навчаються за кордоном, поділитися думкою. При цьому він підкреслив, що є аргументи “за” та “проти” скорочення кількості предметів, пише УНІАН.

Він навів приклад, що у 7-9 класі школярі мають близько 20 предметів. Таку кількість важко вивчити без стресу та тільки на онлайн-навчанні. Лісовий додав, що подекуди учні не мають гаджетів, а педагоги адаптованих навчальних програм. Тому, за словами міністра, діти все одно зосереджуються на головних для них предметах.

“Це я бачу і як батько, і тривалий час спостерігав як директор Малої академії наук”, – додав міністр.

За словами Лісового, важливо оптимізувати навчальні програми, щоб зрозуміти, яке навантаження отримують діти на уроках і на самостійне опрацювання вдома, та в якій формі відбувається навчання.

Агентство Телевидения Новости