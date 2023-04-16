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Окупанти вивозять дітей з Енергодару

Окупанти вивозять дітей з Енергодару

Рашисти готуються викрасти дітей з Енергодара. У місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

Про це повідомляється в офіційному тг-каналі НАЕК «Енергоатом».

Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі.

Агентство Телевидения Новости

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