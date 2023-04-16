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Удар по Слов’янську: під завалами можуть перебувати ще троє людей

Удар по Слов’янську: під завалами можуть перебувати ще троє людей

У Слов’янську на Донеччині під завалами після російського ракетного удару можуть перебувати ще троє людей, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

На місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи. Наразі проведено розбір 107 т зруйнованих будівельних конструкцій.

Сьогодні на місці проведення аварійно-рятувальних робіт вилучено тіло загиблого чоловіка. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.

Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу м. Слов’янськ, який відбувся 14 квітня, постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених.

Залучено 41 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб – 6 одиниць техніки та 6 чоловік.

Агентство Телевидения Новости

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