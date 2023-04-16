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В Києво-Печерській лаврі великодні служби провели одразу дві церкви

В Києво-Печерській лаврі великодні служби провели одразу дві церкви

У Києво-Печерській лаврі вперше проводили свої великодні служби одразу дві церкви — Православна церква України та Українська православна церква московського патріархату.

Про це повідомляє hromadske.

В Успенському соборі великоднє богослужіння ПЦУ почалося о 6:30: люди збиралися поступово. Приблизно за 40 хвилин надвір вийшли служителі, аби освятити кошики вірянам. Віряни висловлювали захоплення тим, що в цьому соборі «нарешті звучить українська мова».

Священник Орест, який святив кошики, сказав, що для нього перша служба ПЦУ в Успенському соборі — це історична подія, яку ми колись будемо згадувати.

«Воскресіння Христове — це свято перемоги життя над смертю. Тому ми віримо в перемогу правди над неправдою і добра над злом, що наш незламний народ вистоїть заповідану Богом одну з найвищих цінностей — свободу», — сказав нам Орест.

Як зазначає «Радіо Свобода», це перша за 300 років великодня служба в Успенському соборі, яку провели українською мовою.

Основна великодня служба УПЦ МП почалася о 8:45 у Храмі преподобного Агапіта Печерського. До того служба та поодинокі освячення пасок тривали в Аннозачатіївській церкві та Церкві всіх преподобних отців Києво-Печерських. 

Агентство Телевидения Новости

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