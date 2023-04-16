Рятувальні роботи у Слов’янську завершені: 15 людей загинули, 24 — поранені

Рятувальні роботи у Слов’янську на пошкодженій після російського обстрілу п’ятиповерхівці вже завершені. Наразі відомо про 39 постраждалих унаслідок атаки 14 квітня: 15 людей загинули, ще 24 були поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За уточненими даними, з-під завалів багатоповерхівки дістали 15 людей. П’ять із них, зокрема 14-річну дівчинку, вдалося врятувати. Ще 10 людей, серед яких дворічний хлопчик, загинули.

Нагадаємо, увечері 14 квітня війська рф завдали ракетних ударів по Слов’янську. Окупанти спрямували по місту 8 ракет С-300: поцілили у 34 багатоквартирних будинки, 20 приватних осель, об’єкти соціальної інфраструктури й автотранспорт.

Наймасштабніших руйнувань окупанти завдали п’ятиповерхівці у провулку Парковому — рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

“Аварійно-рятувальні роботи завершено. Від Головного управління залучалося 46 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, від комунальних служб – 6 одиниць техніки та 6 чоловік. Нагадаємо: 14 квітня ворогом було завдано масованого ракетного удару по Слов’янську. По місту було випущено 8 ракет із ЗРК «С-300». Жервами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені”, повідомляє ДСНС Донецької області.

Агентство Телевидения Новости