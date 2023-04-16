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Щоб всі повернулися живими та щасливими: Добкін шле вітання на передову

Щоб всі повернулися живими та щасливими: Добкін шле вітання на передову

Колишній мер Харкова та екснардеп України Михайло Добкін змінив піксель на рясу: сьогодні у харківській церкві в П’ятихатках він проводив святкове богослужіння.

Під час освячення пасок один з прихожан спитав, чи не хоче Михайло Маркович щось сказати українським захисникам.

«Чтоб господь хранил и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. І чтоб все вернулись живими и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме, православном и не только», відповів експолітик.

Агентство Телевидения Новости

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