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Щоб всі повернулися живими та щасливими: Добкін шле вітання на передову
Колишній мер Харкова та екснардеп України Михайло Добкін змінив піксель на рясу: сьогодні у харківській церкві в П’ятихатках він проводив святкове богослужіння.
Під час освячення пасок один з прихожан спитав, чи не хоче Михайло Маркович щось сказати українським захисникам.
«Чтоб господь хранил и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. І чтоб все вернулись живими и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме, православном и не только», відповів експолітик.