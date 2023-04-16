У створенні найбільшої в Україні писанки брали участь 750 людей

Нескорені: у Харкові, на Салтівці, в найбільш постраждалому районі міста, з’явилася писанка-велетень. Символічний малюнок нанесено фарбою на асфальт. В реалізації проекту брали участь 750 людей.

Яна, освітянка

Тут дуже символічний візерунок, все пророблялося до дрібниць. Це дерево, могутній дуб, який нікому не скоренити. Це тризуб. Крона – то карта Харкова, Салтівку виділили окремо. Головне – що це дерево, яке розквітає новим життям. І ще по колу в нас #Салтівка #Ukraine #Харків, щоб в пошукових системах всього світу знаходилось не тільки, що в нас війна, а що ми розвинена, сучасна, щаслива країна.

Тетяна, освітянка

Харків був завжди культурним містом, він завжди був багатим на свята, на ідеї, марафони, квіти… Сьогодні ця писанка, яку намалювала педагогічна спільнота. Я вважаю, це не початок, це продовження. Тож далі буде, чекаємо.

Люди згадують обстановку в Харкові рік тому. Кажуть, місто сьогодні не впізнати.

Віта, освітянка

Взагалі не вірилося, що так може бути через рік і що стільки людей повернеться, ми будемо працювати, місто буде розквітати, клумби будуть засаджувати, відкриють фонтани. Я думаю, що ще через рік ми взагалі Харків не впізнаємо, в кращу сторону.

Елеонора, освітянка

Підтримується чистота, відбудовуються дома. Знаєте, навіть настрій і обличчя у людей змінилися. Оце я точно скажу, так.

Представники Національного реєстру рекордів України і члени експертної комісії зафіксували розміри писанки.

Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України

Ви знаєте, ми думали, що побачимо тут картину, яка просто ранить наше серце. Але ми побачили, як Харків відроджується. Мене вразила ідеальна чистота. Ваше місто прекрасне. І місія, яка сьогодні мені випала – це почесна місія – оголосити новий рекорд України «Найбільше зображення Салтівсбкої писанки, нанесена фарбою на асфальті». Ми маємо композицію довжиною 23 метри і ширина 17,3 метри. Це означає, що новий рекорд встановлено, Харків продовжує традиції. рекорду України.

Ігор Терехов, мер Харкова

Найбільша писанка в України, це символ нашої перемоги, це символ мира. Слава Україні!

Загальна площа писанки становить 356 кв. метрів.

Агентство Телевидения Новости