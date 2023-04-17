Слідчі Харківщини надали фотозвіт з наслідків від обстрілів

Слідчі Харківщини зафіксували наслідки військової агресії рф за минулу добу Від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська, Курилівки, Першотравневого.

Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені понад 11 приватних житлових будинків. У селах Курилівка та Першотравневе зруйновані приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Постраждалих осіб немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости