Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 88

Слідчі Харківщини надали фотозвіт з наслідків від обстрілів

Слідчі Харківщини надали фотозвіт з наслідків від обстрілів

Слідчі Харківщини зафіксували наслідки військової агресії рф за минулу добу Від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська, Курилівки, Першотравневого.

Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені понад 11 приватних житлових будинків. У селах Курилівка та Першотравневе зруйновані приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Постраждалих осіб немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 