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На Харківщині пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків

На Харківщині пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків

У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини.

Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі.

У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.

Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл с. Першотравневе Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Джерело: канал Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости

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