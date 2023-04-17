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На Харківщині пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків
У Великдень ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини.
Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків, сталися пожежі.
У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння.
Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл с. Першотравневе Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Джерело: канал Олега Синєгубова