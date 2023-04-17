На сьогодні виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів

Станом на 17 квітня 2023 року виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Триває водопілля. Рівень води значно вищий ніж у попередні роки. Гідроелектростанції «Укргідроенерго» працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ.

В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені. Енергетики оперативно відновили живлення.

Відновлення енергосистеми після масованих атак росіян триває. Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години.

Джерело: Укренерго

Агентство Телевидения Новости