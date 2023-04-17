Евакуація поранених та загиблих: історія двох побратимів з фронту

Історія двох побратимів з батальйону “Донбас” Нацгвардії.

Бойові побратими Золочів та Америка служать у батальйоні спеціального призначення “Донбас” Військова частина 3035 НГУ.

Їхнє завдання на фронті — евакуація поранених та загиблих. Побратими багато чого пережили з часу повномасштабного вторгнення. Вони разом брали участь у бойових діях на Луганщині, Донеччині, а також в операціях за звільнення Куп’янська та Волохового Яру на Харківщині.

«У цьому батальйоні служив мій син, тому я не роздумуючи, вирішив захищати свою землю від ворога. Він для мене — головний мотиватор та підтримка. Мені зараз 52 роки, але це — не показник, і у такому віці можна бути корисним на фронті», — розповідає Америка.

Він родом зі Слов’янська, пішов служити рік тому, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Я мобілізувався у березні минулого року. На той момент в Гостомелі вже бої були. Я призивався в Золочеві Львівської області. Тому у мене такий позивний. Раніше я був водієм, тому вже у військовій частині пішов вчитися на курси за фахом водій-механік БТР. Коли перевівся сюди на схід, то опинився в медичному пункті батальйону за кермом медичної машини», — поділився Золочів.

Евакуація поранених не рідко стає дуже небезпечною роботою. Вимагає “холодного” розуму та стійкості. Війна помилок не вибачає.

«Наше завдання – це евакуація вбитих та поранених побратимів. Коли чекаєш на виклик, напевно, нервуєш більше, аніж коли витягаєш хлопців з-під завалів чи з окопів. Траплялось, що евакуювали під обстрілами мінометів. Доводиться маневрувати дуже швидко, і водночас обережно, аби встигнути врятувати життя нашому брату, адже це завдання – пріоритет», — пояснює Америка.

Нагадаємо, легендарний батальйон “Донбас” сформували добровольці у 2014 році. Згодом вони увійшли до складу Національної гвардії України. Бійці “Донбасу” пройшли тяжкі випробування боями за Карлівку, Попасну, Лисичанськ, Іловайськ, Маріуполь, Дебальцеве, Сєвєродонецьк, Майорськ, Куп’янськ, Лиман, Рубіжне, Кремінну. Відзначилися майже у всіх гарячих токах на Луганщині, Донеччині, Харківщині. Військовослужбовці батальйону спеціального призначення “Донбас” 15 Слов’янського полку Національної гвардії є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах, відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України

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