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Україна може розпочати експорт електроенергії

Україна може розпочати експорт електроенергії

Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини. Відповідний аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини був проведений сьогодні на дату постачання 17 квітня.

На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.Зазначимо, експорт електроенергії з України відновився з 11 квітня і наразі триває у Польщу та Молдову та здійснюється виключно за умови першочергового забезпечення українських споживачів.Нагадаємо, дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі складає 400 МВт.

«Укренерго» спільно з європейськими колегами працює над можливістю збільшення цього обсягу.

Агентство Телевидения Новости

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