У Харкові продовжується відновлювання будинку на вулиці Танкопія

Бригади КП “Шляхрембуд” днями нанесли дорожню розмітку на вулицях Генерала Удовиченка, Культури, Полтавський Шлях та Салтівське шосе.

Усього з початку сезону дорожники розмітили 26 тис. кв. м території. Зокрема, комунальники нанесли понад 150 км осьових ліній та розмітили 4,4 тис. кв. м пішохідних переходів.

Сьогодні, 17 квітня, на дорогах міста працюють 133 працівники та 104 одиниці спецтехніки підприємства. За попередні три доби було прибрано та вивезено 431 куб. м змету та 12,5 куб.м ТПВ.

У Немишлянському районі продовжують відновлювати житловий будинок на вул. Танкопія, який було пошкоджено ворожими обстрілами.

Фахівці АТ «Житлобуд-1» виконали вижимання плит, залили стяжку в зруйнованих квартирах, відновили стіни, утеплили фасад, парапет та оголовки. Зараз тривають роботи з підготовки покрівлі до покриття руберойдом і проводиться ремонт в місцях загального користування.

Джерело: Харківська міськрада

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