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Російські та білоруські атлети не будуть допущені до Олімпійських та Паралімпійських ігор

Російські та білоруські атлети не будуть допущені до Олімпійських та Паралімпійських ігор

Міська рада французького міста Лілль прийняла звернення до Міжнародного олімпійського комітету щодо недопущення участі російських та білоруських атлетів в якості представників їхніх країн в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, які відбудуться у 2024 році.

Документ був розроблений французькою стороною на підставі відповідного звернення Харківської міської ради до міжнародних організацій та міст-партнерів Харкова.

«Ми вважаємо, що спільні цінності світу, які несе олімпійський рух, знехтувані злочинами, скоєними в Україні в результаті агресивної війни, яку веде російська федерація за підтримки білорусі, яка надає свою територію для її використання як авіаційних баз російської армії. Саме тому ми звертаємося до МОК з вимогою виключити російську федерацію та білорусію з-поміж учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі. Ці дві країни, чиї прапори заплямовані кров’ю війни в Україні, не можуть бути офіційно представлені, допоки ця війна триватиме», – говориться у зверненні.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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