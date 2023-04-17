Російські та білоруські атлети не будуть допущені до Олімпійських та Паралімпійських ігор

Міська рада французького міста Лілль прийняла звернення до Міжнародного олімпійського комітету щодо недопущення участі російських та білоруських атлетів в якості представників їхніх країн в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, які відбудуться у 2024 році.

Документ був розроблений французькою стороною на підставі відповідного звернення Харківської міської ради до міжнародних організацій та міст-партнерів Харкова.

«Ми вважаємо, що спільні цінності світу, які несе олімпійський рух, знехтувані злочинами, скоєними в Україні в результаті агресивної війни, яку веде російська федерація за підтримки білорусі, яка надає свою територію для її використання як авіаційних баз російської армії. Саме тому ми звертаємося до МОК з вимогою виключити російську федерацію та білорусію з-поміж учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор у Парижі. Ці дві країни, чиї прапори заплямовані кров’ю війни в Україні, не можуть бути офіційно представлені, допоки ця війна триватиме», – говориться у зверненні.

Джерело: Харківська міськрада

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