Петиція щодо присвоєння Героя України харківському розвіднику набрала більше голосів ніж потрібно було

“Щегол” загинув 25 березня на Сватівському напрямку, 29 березня його поховали на Алеї Слави у Харкові.

Побратими і посестри просять Володимира Зеленського посмертно надати звання Героя України молодшому сержанту Івану Щоголеву, позивний “Щегол”, засновнику та командиру розвідгрупи “Бешкетники Сірка” при 92 окремій механізованій бригаді. Відповідна петиція була розміщена минулого тижня на сайті президента України. За кілька днів прохання набрало більше 26 000 голосів із необхідних 25 000, тепер її має розглянути Президент України.

“Просимо підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Івану “Щеглу” Щоголеву (посмертно). Іван був гідний цього звання ще за життя. Завдяки таким, як він, Україна матиме майбутнє. Зробимо так, щоб ім’я Щегла було закарбовано не тільки в нашій пам’яті”, — написали побратими “Щегла”.

Нагадаємо, Щеголов ще у 2016 році вступив до лав добровольчого батальйону ДУК, нищив окупантів під командуванням Дмитра Коцюбайла Да Вінчі. Пізніше заснував взвод “бешкетники”, який назвали задовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів і так пояснювали назву: “Ті, хто до нас доєднуються — люди непересічні, вже з досвідом та мотивацією — однодумці. І в кожного є наш шеврон, на якому зображено череп та вовча морда, адже ми віримо, що Сірко був характерником та вмів перевтілюватися з людини на тварину і навпаки та наводити на ворога жах, а ми — послідовники великого отамана”.

Прощання з Щеглом відбувалося на стадіоні “Металіст”, поховали його на 18 кладовищі Харкова.

Джерело: KharkivToday

Агентство Телевидения Новости