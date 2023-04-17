Замах на вбивство: чоловіку, який кинув гранату в автівку, повідомили про підозру

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактами закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, придбання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 15, п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Подія трапилась 16 квітня близько 18:30 в смт Приколотне Куп’янського району. За даними слідства, чоловік кинув гранату типу РГН під колеса автомобіля, припаркованого біля одного з довомолодінь, внаслідок чого стався вибух. В автівці у цей час знаходились 39-річний водій та двоє пасажирів віком 63 і 30 років. Усі вони отримали осколкові поранення нижніх кінцівок. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі їхнє життя було врятовано.

Інша граната випала у чоловіка під час його затримання, проте вона не розірвалася.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости