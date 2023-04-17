Добровольці «Гвардії наступу»: хто вони та як тренуються?

Відео:

Штурмові бригади «Гвардії наступу» продовжують формувати резерви для звільнення тимчасово окупованих територій. У бригадах Нацгвардії триває активна фаза підготовки бійців, відібрані добровольці вже готуються до контрнаступу на полігонах.

Серед добровольців чимало тих, хто вже має бойовий досвід, але здебільшого це громадяни з цивільною спеціальністю.

Вадим Гладков, командир 3 бригади оперативного призначення «Спартан»

Дуже багато добровольців доєдналося, з початку були кадрові військові, які пішли або на пенсію, або з якихось певних причин покинули лави Збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції. Потім доєдналися добровольці, які виявили бажання захищати нашу країну, нашу свободу, нашу незалежність. Вразило, що люди незважаючи на великий ризик життю і здоров’ю, на загрозу загинути, виконували завдання, деякі навіть не мали ані бойового досвіду, ані практичного досвіду, навіть не тримали зброї в руках. Люди, які стали на захист нашої Батьківщини пліч-о-пліч зі мною, з побратимами заслуговують великої поваги та великої шани.

В пошуках бойового підрозділу, для того щоб дійсно брати участь у війні та боронити нашу країну обрав бригаду «Спартан» нацгвардієць Антон Шестаков.

Антон Шестаков, нацгвардієць

Тренування проходили в декілька етапів: спочатку були індивідуальні тренування, базові навички володіння зброєю, спорядження магазинів, потім загальновійськова підготовка, підготовка з топографії, з орієнтування на місцевості, стрілецькі навчання, спеціальна підготовка. Крім того тренування у складі підрозділів – це робота групами, робота «двієчками», «трієчками» у складі відділень та взводів. В процесі тренування військовослужбовців найбільше вражає та наснага з якою бійці готуються до виконання бойових задач, які будуть в майбутньому і всі знають на що вони йдуть і для чого вони тут.

Павло «Паштет», командир взводу роти розвідки спеціального призначення бригади «Спартан»

Досить багато добровольців в моєму підрозділі, які прийшли з дуже високим рівнем мотивації захищати та боронити свою країну. Тренування у нас проходять на полігонах, в аудиторіях, багато теорії та дуже багато практики. Вводимо нові «фішки», намагаємося йти «в ногу з часом».

Командир роти зазначає, що добровольці проходять ту саму підготовку, що проходять всі контрактні військовослужбовці, але з більшим нахилом на базові навички, починаючи від ТТХ зброї, спорядження магазинів до тих вправ, які виконують контрактні військовослужбовці, які проходять службу у підрозділі близько трьох-чотирьох років.

Сергій «Москаль», командир взводу роти розвідки спеціального призначення бригади «Спартан»

Саме ця структура підготовки, яка є в підрозділах бригад «Гвардії наступу» – вона на вищому рівні ніж в звичайних зведених батальйонних тактичних групах, тому що ці бійці готуються разом, вони краще знають один одного, знають своїх командирів, у них краща комунікація. І відповідно від того угруповання, яке співпрацює багато часу тісно між собою кращий результат.

За словами командира бригади «Спартан» штурмові дії – це досить складний маневр, досить складна робота, яка потребує навченості особового складу, загартування духу і розуміння, що далі треба робити. Стримувати позиції тактично легше.

Сергій «Москаль», командир взводу роти розвідки спеціального призначення бригади «Спартан»

Під час контрнаступу напевно найсильніша складність – це те, що ворог завжди знаходиться в найвигіднішому положенні, тому що він обороняється і потрібно зайняти його позиції вибити і переламати першу лінію оборони – це найскладніше. Коли піде за першу лінію, буде вже дещо простіше, тому що можна буде проводити контрнаступ в декілька напрямках.

Антон Шестаков, нацгвардієць

Наступ складний тим, що потрібно постійно рухатися вперед, постійно динамічно змінювати позиції, не зупинятися на одному місці і швидко приймати рішення. Це робота не для кожного, але всі хто тут, вони знають для чого вони тут і готуються для того, щоб успішно виконати поставлені задачі.

Гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель. Анкета для вступу до лав штурмової бригади «Спартан» – на сайті https://storm.mvs.gov.ua/

Джерело: Відділення інформації і комунікації Східного територіального управління НГУ.





Агентство Телевидения Новости