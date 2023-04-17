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Довічне ув’язнення загрожує службовцю, який сприяв створенню окупаційної митниці на Харківщині

Довічне ув’язнення загрожує службовцю, який сприяв створенню окупаційної митниці на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо службової особи за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці перейшов на бік ворога. Так, під час окупації м. Куп’янськ він добровільно співпрацював з російськими загарбниками, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. 

За пропозицією окупантів службовець обійняв посаду «и.о. ведущего специалиста отдела сертификации и лицензирования Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области». 

Протягом усього часу виконання своїх «повноважень» обвинувачений завзято допомагав ворогам створити російську митницю на окупованій території.

Також, намагаючись догодити кремлівським ляльководам, він організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ місцевим населенням, створюючи вигляд «турботи» від країни-агресорки. Крім того, зрадник брав участь у проведенні незаконних перевірок торгівельних підприємств та намагався націоналізувати на користь РФ один з відомих українських супермаркетів. 

Під час «святкування» Дня прапора РФ він публічно розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор. 

Наприкінці жовтня минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Харкові у порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Департамент контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости

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