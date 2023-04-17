Довічне ув’язнення загрожує службовцю, який сприяв створенню окупаційної митниці на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо службової особи за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці перейшов на бік ворога. Так, під час окупації м. Куп’янськ він добровільно співпрацював з російськими загарбниками, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За пропозицією окупантів службовець обійняв посаду «и.о. ведущего специалиста отдела сертификации и лицензирования Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области».

Протягом усього часу виконання своїх «повноважень» обвинувачений завзято допомагав ворогам створити російську митницю на окупованій території.

Також, намагаючись догодити кремлівським ляльководам, він організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ місцевим населенням, створюючи вигляд «турботи» від країни-агресорки. Крім того, зрадник брав участь у проведенні незаконних перевірок торгівельних підприємств та намагався націоналізувати на користь РФ один з відомих українських супермаркетів.

Під час «святкування» Дня прапора РФ він публічно розгортав на центральній площі м. Куп’янськ російський триколор.

Наприкінці жовтня минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Харкові у порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві та Департамент контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости