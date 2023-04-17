З початку року 63 церкви перейшли до ПЦУ, ще 8,5 тисяч залишаються в УПЦ МП

З початку 2023 року 63 українські релігійні організації перейшли до Православної церкви України від Української православної церкви, канонічно пов’язаної з росією, а загалом від початку повномасштабної війни до ПЦУ долучилися 277 релігійних громад.

Про це повідомляє Опендатабот, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру, пише Українська Правда.

З моменту останнього оновлення наприкінці минулого року Реєстр церков московського патріархату зазнав певних змін.

У 2023 році приналежними ПЦУ стали ще 63 українські релігійні організації. Від початку повномасштабної війни та до кінця 2022 року до Православної церкви України перейшло 214 релігійних громад.

Майже третина церков, що змінили свою приналежність, розташовані на Київщині – 20 церков. У топ-3 також потрапили Вінниччина та Хмельниччина – по 10 релігійних установ, що перейшли до Православної церкви України від початку року.

Згідно зі змінами до закону “Про свободу совісті та релігійні організації”, які набули чинності напередодні нападу рф на Україну, релігійні установи мають відбивати свої зв’язки з країною-агресором у назві, але деякі церкви намагаються ці дані приховати.

Тож Мінʼюст почав інформувати про це, зазначаючи у назві установи в Єдиному державному реєстрі “НЕ ВКАЗАНО ПРО ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ”.

Однак знайшлись такі релігійні організації УПЦ Московського патріархату, що, намагаючись приховати свої зв’язки з рф, самочинно виправили назву від Мінʼюста на минулу. Всі ці релігійні громади знаходяться на території Чернівецької області.

Йдеться про такі установи, як:

“Релігійна громада парафії на честь Різдва Пресвятої Богородиці Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви села Верхні Станівці Кіцманського району Чернівецької області”“Релігійна громада парафія на честь Святителя Николая Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви міста Чернівці Чернівецької області”“Релігійна громада парафії на честь Святої Троїці Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви села Ржавинці Заставнівського району Чернівецької області”

Загалом на даний час в Україні залишається 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.

Області з найбільшою кількістю церков Московського патріархату не змінились з кінця 2022 року. Це Донеччина (683 релігійних установ), Хмельниччина (613) та Вінниччина (563).

Скільки церков УПЦ МП залишається в регіонах УкраїниOPENDATABOT

Зараз неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу – це назва.

Згідно з коментарем Департаменту релігій Міністерства культури для Texty.org, організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено “Українська православна церква” без уточнення патріархату, то вона пов’язана з УПЦ МП.

Нова хвиля переходів парафій УПЦ МП до ПЦУ відбувається на тлі обшуків у будівлях проросійської церкви та оголошення підозр її священнослужителям, а також намагань української влади звільнити лаври у Києві та Почаєві від ченців УПЦ МП.

Митрополит Епіфаній у січні цього року говорив в інтерв’ю NV, що ПЦУ нараховує вже понад 8000 релігійних громад, а Московський патріархат за 4 роки після отримання томосу українською церквою втратив близько 1700 парафій. За даними предстоятеля ПЦУ три місяці тому, в УПЦ МП декларують у себе понад 11000 парафій, однак частина з них – на захоплених територіях Криму та Донбасу.

За даними опитування Info Sapiens, станом на середину січня 2023 року 69% українців вважали себе православними, з них 41% відносили себе до ПЦУ, 4% – до УПЦ МП, 24% – не відносили себе до жодного патріархату.

Передісторія:

15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання томоса про автокефалію Православної церкви України, вселенський патріарх Варфоломій передав томос митрополиту Епіфанію.Представники УПЦ МП (Московський патріархат) переважно відмовилися визнати ПЦУ, але окремі парафії перейшли в її лави. У січні 2020 року патріарх Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП (Київський патріархат) – але це не змінило статусу ПЦУ. Канонічний статус УПЦ МП після Об’єднавчого собору українських православних церков 15 грудня 2018 року заперечується вселенським патріархатом, Православною церквою України та кількома іншими православними церквами.Українська влада хоче заборонити проросійську УПЦ і вигнати її ченців із лавр (чоловічих монастирів) у Києві та в Почаєві. Керівники єпархій УПЦ МП отримують підозри: вінницький митрополит УПЦ МП Іонафан, митрополит Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іоасаф, колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло, керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій.Священнослужителі УПЦ МП судяться з президентом Володимиром Зеленським та міграційною службою через санкції та позбавлення громадянства.Митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський), який родом із Чернівецької області, визнав, що колись мав російське громадянство і хотів завершити своє життя у Троїце-Сергієвій лаврі в росії, але вже вважає себе виключно громадянином України.

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