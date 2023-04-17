Роздавала гуманітарку та російську пресу: на Чугуївщині викрили чергову помічницю окупантів

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 30-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Робота правоохоронців Харківщини щодо виявлення та притягення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочини проти основ національної безпеки, не припиняється.

За даними слідства, під час окупації російськими загарбниками с. Іванівка Чугуївського району місцева мешканка добровільно стала «представником мікродільниці» у селі.

Вона роздавала російську гуманітарну допомогу та поширювала газети агітаційного характеру із закликами до підтримки рішень, дій держави-агресора і повалення конституційного ладу України.

Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости