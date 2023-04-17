Завдаємо максимальної шкоди ворогу: холодноярці показали фото з міста-фортеці

Попри брехливі заяви мас-медіа окупантів про оточення і завоювання Бахмуту українські сили оборони продовжують битися за Бахмут. Фото з міста-фортеці показали військові 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

«Тривають криваві вуличні бої. Оборонці 93-ї бригади «Холодний Яр» спільно з іншими підрозділами завдають максимальної шкоди ворогу і не пропускають окупаційні війська далі у бік Часового Яру і Костянтинівки», йдеться в дописі на офіціальній сторінці бригади в Фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости