Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:09
Просмотров: 76

Завдаємо максимальної шкоди ворогу: холодноярці показали фото з міста-фортеці

Завдаємо максимальної шкоди ворогу: холодноярці показали фото з міста-фортеці

Попри брехливі заяви мас-медіа окупантів про оточення і завоювання Бахмуту українські сили оборони продовжують битися за Бахмут. Фото з міста-фортеці показали військові 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

«Тривають криваві вуличні бої. Оборонці 93-ї бригади «Холодний Яр» спільно з іншими підрозділами завдають максимальної шкоди ворогу і не пропускають окупаційні війська далі у бік Часового Яру і Костянтинівки», йдеться в дописі на офіціальній сторінці бригади в Фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 