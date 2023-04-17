В Харкові відкрито 46 ринків та торговельних майданчиків

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує, що заклади торгівлі міста Харкова продовжують відновлювати свою діяльність, здійснюють ремонтні роботи в пошкоджених об’єктах та відкривають нові магазини.

Зокрема, працюють всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Восторг», «АТБ-маркет», «Чудо маркет» та інші), мережі магазинів продовольчих товарів («Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло», «Свіжина»), фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики, мережі магазинів електротоварів та побутової техніки (Comfy, «Ельдорадо», «Фокстрот», «Алло», Gadgik), товарів для дому (Smilemarket, «Аврора»), косметики та побутової хімії (Eva, Prostor) тощо.

Також відкрито 46 ринків та торговельних майданчиків. На території Кінного ринку створено окремий майданчик, куди переїхала частина підприємців з ринку «1 км». Там можна придбати овочі та фрукти за гуртовими цінами.

Продовжується поступове відновлення та часткова відбудова зруйнованих територій торговельних майданчиків міста. З 17 зруйнованих або частково пошкоджених ринків та торговельних майданчиків працюють 14.

Товари непродовольчої групи можна придбати на спеціалізованих ринках («Райський куточок», «Радіоринок», «Автоград», «Лоск»), а також на більшості ринків міста зі змішаним асортиментом товарів.

Зараз у Харкові відсутній дефіцит на продукти харчування, товари першої необхідності, питну воду, засоби гігієни.

Агентство Телевидения Новости