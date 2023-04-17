Харківські тероборонівці поцілили у ворожий комплекс спостереження саморобним дроном

Бійцями «Харківської окремої бригади територіальної оборони» разом з волонтерами-винахідниками з Харкова проведено бойове хрещення дрона-камікадзе, яким здійснено успішне ураження ворожого комплексу відео-тепловізійного спостереження «Муром-П» за допомогою якого ворог стежив за переміщенням ЗСУ.

«Що найцікавіше, дрон зроблений власноручно і, якщо таких пташок стане більше, то ворог ніколи не заплющить очі від страху», повідомляється на офіційній сторінці бригади в Фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости