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На окружній дорозі легковик влетів у відбійник: загинула жінка

На окружній дорозі легковик влетів у відбійник: загинула жінка

Сьогодні в 13:40 в Харкові на окружній дорозі біля 17 кладовища у відбійник врізався автомобіль Daewoo Lanos.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Харківської области, на місці працювали два відділення ДСНС: з пасажирського сидіння Daewoo деблокування загиблу жінку 1945 р.н.

«Спільно з волонтерами виїжджала сім’я з Бахмута. Мати, двоє дітей, бабуся і тварини. Бабуся на жаль загинула. Мати з дітьми вижила і зараз у лікарні. Свідки кажуть не впоралася з керуванням», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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