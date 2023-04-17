Весняно-розмінувальні роботи: де чатує небезпека та хто протистоїть підступній вибухівці

Земля тут буквально засіяна металом, тож міношукачі подають сигнали майже безперервно. На сьогодні Харківщина є чи не найбруднішим регіоном України, щодо вибухонебезпечних предметів. А саме тут ще й відбувалися активні бойові зіткнення, тож тепер перед відділеннями піротехнічних робіт стоїть складна задача – серед численних залізних уламків знайти те, що становить загрозу. Протитанкові, протипіхотні міни, снаряди, що не розірвалися та розтяжки – такий смертоносний врожай тепер щодня збирають харківські піротехніки.

Сергій Стрельцов, нач.відділення групи піротехнічних робіт

На даному участку знаходяться касетні боєприпаси 3Б30, КОБЕ. Вони дуже небезпечні тим, що їх нельзя вилучати і вони знешкоджуються на місці. В даний час дуже багато цих касетних боєприпасів зустрічається на даній території. Ворог приміняв їх в дуже великих кількостях і вони не спрацювали.

Смертельні знахідки, які треба підривати на місці, бо перевозити їх, або навіть рухати – цей зайвий, а на додачу ще й смертельний ризик, фахівці відносять до 2 категорії.

Микола Тимошенко, нач. відділення піротехнічних робіт частини гум. розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування

Якщо цей вибухонебезпечний предмет належить до 1 категорії, 1 категорія це та, шо, якби образно, можна транспортувати, ми його загружаємо на спец. автомобіль і перевозимо на майданчик сортування.

Втім, навіть ті знахідки, які відносяться до 1-ї категорії, фахівці перевіряють дуже ретельно. Адже окупанти навіть ті міни, які розраховані на підрив важкої техніки, навчилися переробляти на смертельні пастки, що спрацьовують від одного дотику людини. І, перш за все, вони направлені на те, щоб забрати життя саперів, які будуть їх знешкоджувати.

Микола Тимошенко, нач. відділення піротехнічних робіт частини гум. розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування

Ми беремо, там можем, люба там протитанкова міна, да, там стільки випадків. Людина бере, вроді там в неї придуманий.. нема нічого, просто наїжджає важка техніка, но ворог настільки підступний, шо він зробив, доробляє там свої конфігурації і коли ти там цю міну береш і перекидаєш, там, наприклад, ти взяв і ворухнув її, вона вибухає.

Першочергово піротехніки на Харківщині працюють над перевіркою територій під лініями електропередач. Поки що це головна задача, каже начальник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, полковник служби цивільного захисту Ігор Овчарук.

Ігор Овчарук, нач. частини гум. розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Зараз в 1 чергу поставлено завдання проведення очищення ліній ел.передач для максимального забезпечення ел.живлення по області. Щоб можна було проводити якісь відновлювальні роботи на тих чи інших підприємствах. Тому що без енергетики, на жаль, ні насосні станції не працюють по водозабезпеченню, ні газові магістралі, ну все замикається до електрики.

Відновлення цієї лінії у десять кіловольт дозволить повернути електричну енергію відразу до кількох населених пунктів. Щоправда, за словами майстра виробничої ділянки Харківобленерго Валентина ГалІніча, роботи тут після розмінування ще буде дуже багато.

Валентин Галініч, майстер Дергачівської районної ділянки АТ «Харківобленерго»

Лінії процентов на 90 повреждени і підстанція теж. І трансформатори розбиті… нову лінію тут потрібно встановлювати.

Там, де є така можливість, на допомогу саперам приходить спеціальна техніка. Але так само, як і фахівців, її теж не вистачає.

Ігор Овчарук, нач. частини гум. розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування

На Харківщині зараз працює Божена, працюють машини інженерних розгороджень, допомагають саперам. Є. Мало, але є. Працюють. Очікується найближчим часом, вірніше, в травні місяці, прибуття ще одиниць механізованого розмінування.

Та головне навантаження залишається на людях – спецтехніка пройде не скрізь. А з настанням весни до розмінування на відкритих територіях додалися ще й численні звернення від власників приватних будинків. Один з них, проїжджаючи повз працюючих саперів, зупиняється аби з’ясувати, що ж таке лежить у нього на подвір’ї.

Сантиметров 40… в діаметре десь 50, ну 5 см дето в діаметрі. може більше. сзаді наконечник или як воно там називається правильно. Широкий наконечник? Трохи ширший.. да.. Дирок немає в в цьому в трубі? Нє. А! В трубкі є дирки, в алюмінієвой! да-да-да. В трубке… це видно єтот ЧАУП.

Із приходом тепла, визнають у службі цивільного захисту, подібних звернень значно побільшало. Люди їдуть на дачі, городи, починають прибирання і дуже часто натрапляють на вибухонебезпечні предмети, додаючи невтішної статистики у зведення.





Агентство Телевидения Новости