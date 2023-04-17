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Один загиблий, троє постраждалих: в поліції прокоментували ДТП на окружній дорозі

Один загиблий, троє постраждалих: в поліції прокоментували ДТП на окружній дорозі

Одна людина загинула, ще троє отримали травми та доставлені до лікарні. Серед постраждалих – дівчинка 2015 року народження.

17 квітня близько 13:30 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» в районі 498 км водійка автомобіля «ЗАЗ Sens» не впоралася з керуванням, виїхала на ліве по ходу свого руху узбіччя та зіштовхнулася з відбійником. 

На місці події від отриманих травм померла пасажирка транспортного засобу – жінка 1945 року. Також тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 40-річна водійка та її пасажири – дівчинка 2015 року народження й чоловік 1999 року народження. 

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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