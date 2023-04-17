Харківські рятувальники отримали нові мікроавтобуси з Німеччини

Сьогодні харківські рятувальники отримали 5 нових мікроавтобусів з Німеччини. Техніку використовуватимуть не лише для виконання завдань за призначенням, але для евакуації цивільного населення з зони бойових дій.

Отримати транспорт вдалося завдяки співпраці начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, керівництва ГУ ДСНС в Харківській області, посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен та почесної консулки Федеративної Республіки Німеччина у Харкові Тетяни Гавриш, повідомляє ХОВА.

«Ми щиро вдячні за цю надважливу допомогу. Загалом ці автобуси можуть вмістити 40 осіб, а також гуманітарні вантажі. Це ще один приклад Міжнародної підтримки та співпраці», – зазначив Олег Синєгубов.

Автівки придбали коштом Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини та за сприяння Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини. Відомства допомагають рятувальникам Харківщини з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Раніше бійцям ДСНС передавали спецавтівки, генератори та автоцистерни.

«Виникла потреба пасажирського транспорту. Тоді я звернулась до посла пані Анки Фельдгузен. Її реакція була миттєвою. За 2 тижні ми вже мали рішення про ці 5 автобусів. 3 з яких пасажирські, 2 з яких комбіновані. І фактично, від запиту до передачі пройшло 1,5 місяці. Це дуже швидко», – розповіла почесна консулка Федеративної Республіки Німеччина у Харкові Тетяна Гавриш.

У ДСНС зазначають, що більша частина саме логістичної техніки постраждала від обстрілів з боку окупантів.

«Щиро дякуємо за таку підтримку начальнику Харківської ОВА та німецьким партнерам. Такий транспорт вкрай необхідний для роботи на деокупованих територіях», – підкреслив начальник ГУ ДСНС в Харківській області Олександр Волобуєв.





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