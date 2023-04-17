Харківські патрульні допомогли чотирилапому знайді повернутися до власниці

Сьогодні, на площі Павлівській, інспектори побачили песика, який вибіг на проїжджу частину. Тварина була налякана від щільного трафіку і от-от могла попасти під колеса автівок.

Патрульні негайно увімкнули червоні та сині проблискові маячки, аби привернути увагу водіїв та зупинити рух. Декілька хвилин знадобилось правоохоронцям, аби наздогнати розгубленого песика.

Песика посадили до патрульного авто та поїхали шукати його власника. Через деякий час, неподалік міського скверу «Стрілка» патрульні помітили жінку з двома собаками, яка швидко кудись йшла, вигукуючи: «Кексику». Сумнівів не було, адже Кексик радісно впізнав свою власницю та чотирилапих друзів.

Втікача передали власниці.

Агентство Телевидения Новости