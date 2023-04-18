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Пошкоджено об’єкт інфраструктури та будинки, без постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Пошкоджено об’єкт інфраструктури та будинки, без постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі.

Щонайменше 4 житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району.

Через обстріли з РСЗВ селищі Петропавлівка Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчу споруду.

Від обстрілу з РСЗВ селищі Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 19,3 га території та знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости

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