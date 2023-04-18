Росія заблокувала 50 суден із зерном у Чорному морі: саботує та затягує час інспекцій

Росія знову заважає роботі суден у межах «зернової ініціативи», за якою експортують зерно з України. У Чорному морі заблоковані 50 суден.

Про це повідомив Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Мінінфраструктури України пояснило, що 17 квітня російська сторона знову заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини, пише Громадське.

З 10 квітня російська сторона у спільному координаційному центрі у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують власний план інспекцій, обираючи судна з черги на свій розсуд. Це повністю суперечить умовам «зернової ініціативи», зазначило міністерство.

Таким чином, уже вдруге за 9 місяців роботи ініціативи не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна.

Ще з листопада 2022 року росіяни під різними приводами саботують і затягують час проведення інспекцій. За даними Мінінфраструктури України, це вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15-18 млн тонн.

З квітня росіяни намагаються втрутитись у діяльність українських портів та експортерів, нав’язуючи власні критерії для суден, які братимуть участь у «зерновій ініціативі». Наприклад, з 14 квітня вони без жодних пояснень відмовляються реєструвати три судна (два з яких на Китай), котрі чекають у порту «Південний».

Агентство Телевидения Новости