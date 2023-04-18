Необережність та навмисне випалювання: за добу рятувальники ліквідували 15 пожеж в природних екосистемах

Протягом доби з 17 по 18 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

25 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;

8 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

5 – для надання допомоги населенню і поліції;

6 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами:

О 09:10 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, м. Вовчанськ, вул. Благовіщенська, 34. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі 30 кв. м. Ліквідовано пожежу о 09:43. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих не має.

О 11:11 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Бочкове, вул. Нижня Новоселівка, 11. Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 100 кв. м. Ліквідовано пожежу о 15:20. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих не має.

8 раз рятувальники 47-ї ДРПЧ виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Окупанти гатили по м. Вовчанську. Перевіркою виявлені пошкодження та часткові руйнування 8 приватних будинків та надвірних забудов.

Через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою трапилось 15 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 10,5 га сухої рослинності.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 154 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости