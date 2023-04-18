У Харкові стартує курс інтерактивних тренінгів про мінну безпеку для дітей та підлітків

З 19 квітня у публічних бібліотеках Харкова стартує курс інтерактивних тренінгів про мінну безпеку для дітей та підлітків від 6 до 18 років.

На тренінгах діти отримають знання про те, як виявити потенційну небезпеку, що робити у випадку знаходження підозрілого предмета та як уникнути небезпеки. Крім того, будуть проведені інтерактивні вправи, які допоможуть їм зрозуміти, як важливо бути обережними.

Зареєструватися можна за посиланням: forms.gle/FgwQRB13BpEJnRho8.

Після заповнення форми організатори зв’яжуться з учасниками.

Заходи відбуваються в рамках проєкту «Спільно. Точки зустрічі», що реалізується Фондом «Професійний розвиток Харкова» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні і Міністерства молоді та спорту України.

Джерело: Харківська міськрада

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