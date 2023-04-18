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Вбив жінку та намагався покінчити з життям самогубством: судитимуть харків’янина

Вбив жінку та намагався покінчити з життям самогубством: судитимуть харків’янина

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного харків’янина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Трагічна подія трапилась в ніч з 21 на 22 січня 2023 року в одній з квартир по вул. Валентинівській у Харкові. Встановлено, що чоловік розпивав алкоголь разом зі своєю співмешканкою, і між ними виник конфлікт. Чоловік, використовуючи фізичну перевагу, став бити жінку, а потім став душити її.

Зрозумівши, що його жертва мертва, вбивця, щоб не відповідати за скоєне, вирішив інсценував самогубство жінки.

Однак це не допомогло — зловмисника було викрито. Встановлено, що раніше між ним та 40-річною потерпілою неодноразово виникали конфлікти на побутовому ґрунті, у ході яких чоловік застосовував фізичне насильство.

Справу слухатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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