Фахівці КП «Харківські теплові мережі» реконструюють магістраль, яка збудована ще у 1945 році

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» реконструюють магістраль, яка транспортує теплоносій у 680 будинків у Слобідському, Салтівському, Київському та Основ’янському районах.

Комунальники виконують заміну 780 м трубопроводу діаметром 600 мм. Магістраль була збудована у 1945 році, її останній капітальний ремонт проводився в середині 1960-х років. За останні три роки працівникам ХТМ довелося ліквідувати на ній 43 дефекти.

«Ця ділянка є продовженням теплотраси, яку замінили на сучасні труби ще торік. Тепер замість металевих труб будуть змонтовані попередньо ізольовані, які, згідно з гарантією виробника, мають прослужити близько 50 років», – повідомили у ХТМ.

За словами технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Євгена Кауркіна, більшість будинків, що залежать від цієї магістралі, підключені до інших мереж, тому без гарячої води тимчасово залишаться лише 14. Роботи триватимуть близько двох місяців. Після цього будуть виконані асфальтування та благоустрій території.

Джерело: Харківська міськрада

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