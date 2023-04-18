Харківський мовний скандал: мер міста Ігор Терехов виграв суд проти Кременя

Київський районний суд Харкова задовольнив позов Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо правомірності використання російської мови на його сторінках в соцмережах.

Про це стало відомо з судового рішення від 6 квітня 2023 року.

У грудні минулого постановою Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя Харківського мера визнали винними у порушенні ч. 2 статті 188-52 КУпАП через використання російської мови в соцмережах.

Саме цю постанову оскаржив міський голова. Терехов аргументував свою скаргу тим, що “постанова є протиправною, оскільки Уповноваженим, його представником складено протокол та винесено оскаржувану постанову без прийняття всіх рішень та вчинення дій, визначених у статті 56 Закону № 2704-VIII (винесення рішення про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови, складення акту, а потім лише протоколу та винесення на їх підставі постанови)”. Також позивач зазначив, що “Уповноваженим або його представником повідомлення про необхідність явки для надання пояснень у зв`язку з провадженням у справі про адміністративне правопорушення, копія протоколу та оскаржувана постанова були надіслані не за місцем проживання позивача, а за місцезнаходженням Харківської міської ради, що призвело до порушення прав позивача, визначених статтею 268 КУпАП”. Він також наголосив, що його сторінка в “Фейсбуці” та телеграм-канал “не є інтернет-представництвом ані органу місцевого самоврядування, ані Харківського міського голови”. За його словами, він веде їх як публічна, а не посадова особа.

Суд погодився з його доводами та задовольнив позов. Наразі триває час на апеляційне оскарження.

Варто зазначити, що наразі соціальні мережі Терехова ведуться українською мовою

Нагадаємо, що штрафи за використання російської мови в публічному просторі були застосовані до Харківського міського голови Ігоря Терехова. Так, у листопаді 2022 року Терехова оштрафували за використання російської мови в ефірі телемарафону “Єдині новини”. Після цього мер Харкова повідомив, що спілкуватиметься на марафоні українською, а до харків’ян звертатиметься російською. Того ж дня, коли виписали штраф, мер записав звернення до харків’ян російською.

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що мер Харкова сплатив 3400 грн адміністративного штрафу за використання російської мови у телемарафоні. Однак у цей же час на Терехова наклали другий штраф за використання недержавної мови у соціальній мережі “Фейсбук” у верифікованому акаунті “Харківського міського голови Ігоря Терехова”. Цю постанову Уповноваженого із захисту державної мови Терехов оскаржив.

Джерело: Думка

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