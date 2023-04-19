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Через війну 470 дітей загинули в Україні

Через війну 470 дітей загинули в Україні

Станом на ранок 19 квітня 2023 року більше ніж 1418 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 470 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 451, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 86, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Агентство Телевидения Новости

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