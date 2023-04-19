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В Ізюмському районі слідчі вилучили тіло жінки

В Ізюмському районі слідчі вилучили тіло жінки

В Ізюмському районі слідчі вилучили тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу

83-річна мешканка села Кам’янка Ізюмського району в березні минулого року під час авіаційного бомбардування збройними силами рф отримала не сумісні з життям травми.

Жінку поховали на території її домоволодіння.

18 квітня слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та вилучили тіло жінки. Останки направлені на проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причини смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости

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