Слідчі зробили фотозвіт обстрілів по Вовчанську

Ворог завдав авіаудар по м. Вовчанськ — правоохоронці зафіксували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 18 квітня близько 22:00 російські військові завдали авіаційний удар по м. Вовчанськ. За попередніми даними, ворог застосував дві керовані авіабомби. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа: горіло близько 60 торгівельних павільйонів.

54-річна жінка та 68-річний чоловік отримали поранення. Дані щодо постраждалих наразі уточнюються.

Також 18 квітня близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району. Отримала поранення 77-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

Агентство Телевидения Новости