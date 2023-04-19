ДСНС ліквідували 19 пожеж, 2 з яких через ворожі обстріли по Вовчанську

Протягом доби з 18 по 19 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 33 оперативні виїзди, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких стались в результаті ворожих обстрілів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

12 – для надання допомоги населенню і поліції;

1 – інший виїзд.

Після 22:00 стався масований обстріл м. Вовчанська. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПО із селища Вільча виїхали відразу після припинення вибухів. По прибуттю до місця події було виявлено 2 осередка горіння: на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Так у першому випадку горіли 2 житлових будинки, літня кухня, 2 надвірні забудови на загальній площі 500 кв.м. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. За попередніми даними постраждали 2 людей. У другому горіли близько 60 торговельних павільйонів на площі 1000 кв.м. Крім того, вогнем і вибуховими хвилями пошкоджені ще біля 150 павільйонів. Лише о 04:00 рятувальникам і вогнеборцям МПО вдалось загасити всі осередки горіння.

Люди продовжують вести шкідливу господарську діяльність, випалюючи сухостій. Протягом доби рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих просторах та екосистемах. Загальна площа, знищеної вогнем рослинності, склала біля 11 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости