Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів: є постраждалі

Розпочалася чотириста двадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і цивільні люди.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника.

Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

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