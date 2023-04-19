Ворог завдав авіаудару по центру Вовчанська: є поранені

Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по м. Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів.

Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району було поранено 77-річну жінку. Госпіталізована у важкому стані.

У с. Кутківка Куп’янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.

Повідомляється у каналі Олега Синєгубова.

Агентство Телевидения Новости