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Помер актор Харківського театру ім. Шевченка “Березіль”

Помер актор Харківського театру ім. Шевченка “Березіль”

18 квітня пішов із життя актор Харківського театру ім. Шевченка “Березіль” Олександр Тартишніков. Про це повідомляється на сторінці театру у Фейсбук.

“Лише півтора місяця тому ми вітали нашого актора Олександра Тартишнікова з ювілеєм, а нині змушені повідомити про… його смерть. Час такий швидкоплинний… Світла пам’ять Олександру Максимовичу”, – зазначається в пості

Тартишніков закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого 1984 року, в трупі театру був з 1973 року. Брав участь у виставах “Украдене щастя”, “Приборкання норовливої” та “Лісова пісня”.

Агентство Телевидения Новости

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