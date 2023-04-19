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Помер актор Харківського театру ім. Шевченка “Березіль”
18 квітня пішов із життя актор Харківського театру ім. Шевченка “Березіль” Олександр Тартишніков. Про це повідомляється на сторінці театру у Фейсбук.
“Лише півтора місяця тому ми вітали нашого актора Олександра Тартишнікова з ювілеєм, а нині змушені повідомити про… його смерть. Час такий швидкоплинний… Світла пам’ять Олександру Максимовичу”, – зазначається в пості
Тартишніков закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого 1984 року, в трупі театру був з 1973 року. Брав участь у виставах “Украдене щастя”, “Приборкання норовливої” та “Лісова пісня”.