Харківські комунальники продовжують весняне прибирання

Бригади КП «Шляхрембуд» продовжують наносити дорожню розмітку на вулицях Клочківській, Полтавський Шлях та пр. Героїв Харкова.

Крім того, комунальники щодня прибирають проїжджу частину. Сьогодні, 19 квітня, на дорогах міста працюють 123 робітники та 93 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було прибрано та вивезено 262 куб. м змету та 4,5 куб. м ТПВ.

Бригади КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» відремонтували оглядові та дощоприймальні колодязі на вул. Грицевця та пр. Гагаріна, промили ділянку зливостоку на вул. Благовіщенській.

Також комунальники прибрали ділянку укосів берегів в районі вул. Владислава Зубенка, прочистили від мулу дощоприймачі на вул. Вальтера та Салтівському шосе.

Джерело: Харківська міськрада

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