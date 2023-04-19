Понад 2,4 тисячі вибухонебезпечних предметів: триває розмінування Харкова

З початку повномасштабної війни у Харкові зареєстровано близько 4,4 тис. заявок на розмінування та виявлено понад 2,4 тис. вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили у Департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту, внаслідок ведення активних бойових дій у безпосередній близькості від Харкова та постійних обстрілів з усіх видів вогневого ураження значні території міста є достатньо небезпечними з точки зору наявності вибухонебезпечних предметів.За інформацією департаменту, з початку року було зареєстровано 120 заявок на розмінування. При реагуванні на них було виявлено 37 вибухонебезпечних предметів.

«Сьогодні ми маємо значну площу територій та об’єктів, в тому числі критичної інфраструктури, які потребують планового обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Проте, у зв’язку з тим, що пріоритетними у розмінуванні є деокуповані райони області, залишається проблемним обстеження територій і об’єктів міста», – повідомили у департаменті.

Зараз найбільш небезпечними територіями є Північна Салтівка, Роганський житловий масив, селища Мала Данилівка, П’ятихатки, Жуковського, деякі місця поховання людей та зелені зони, які розташовані поблизу Окружної дороги та в місцях, де велись найбільш активні бойові дії. Для розв’язання цієї проблеми налагоджено координацію спільних дій з Харківською обласною військовою адміністрацією, ГУ ДСНС у Харківській області, ГУ Національної поліції в Харківській області та іншими структурами.

Джерело: Харківська міськрада

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