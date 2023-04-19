У Харкові продовжують прибирання цвинтарів

Працівники КП «Ритуал» вивезли з території харківських міських кладовищ 2 тис. куб. м порослі, пластикових квітів та сміття.

Також у рамках двомісячника «Зелена весна» комунальники завезли 391 куб. м піску, видалили сухостій, запустили водогони, пофарбували огорожі кладовищ, ворота, лавки, баки для води, урни тощо. Крім того, центральні квітники підготували до висадки квітів. Винятком цього року стали кладовища, вхід на які закритий для відвідувачів через імовірну наявність там вибухонебезпечних предметів. Це міські кладовища №15 (вул. Володі Дубініна), №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії) та №17 (вул. Курочкіна Гора). На них повномасштабний благоустрій здійснюватиметься після повного розмінування території та отримання на це спеціального дозволу. Роботи з очищення території міських кладовищ триватимуть і надалі.

Джерело: Харківська міськрада

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