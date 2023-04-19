На трасі Київ-Харків рятувальники ліквідували наслідки ДТП: є загиблі

18 квітня о 23:15 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди горять автомобілі на автодорозі «Київ-Харків» поблизу селища Панфіли.

На місце події виїхали рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Згурівка, 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Березань та 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горять три фури, у ємкості однієї фури знаходиться гас (керосин). Під час пожежі було виявлено двох загиблих.

Пожежу локалізовано о 03:35 та ліквідовано о 03:53. На місці події працювало 6 одиниць техніки та 22 рятувальники.

Агентство Телевидения Новости