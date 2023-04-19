Сутички у лаврі: прихожани МП побились з поліцією (відео)

У Києво-Печерській лаврі продовжує працювати комісія Мінкульту.

На території Києво-Печерської лаври прихожани УПЦ МП вступили у сутички з правоохоронцями. Врешті натовп пошкодив захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу, повідомляє УНІАН.

Паства Московського патріархату намагалась пробратися всередину приміщення, яке сьогодні зранку опечатала комісія Мінкульту. Порушники зламали печатку і пошкодили захисні ролети. Між розлюченими вірянами і правоохоронцями стались сутички.

Судячи з кадрів, група правоохоронців вже покинула територію Києво-Печерської лаври.

Дії прихожан МП наразі фіксуються поліцейськими. Вирішується питання правової кваліфікації події, розповіла у коментарі УП речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.

Відомо, що у Києво-Печерській лаврі продовжує працювати комісія Мінкульту, щоб оцінити стан об’єктів комплексу, якими згідно з умовами оренди користувалась УПЦ МП.

Комісії вже вдалось оглянути три корпуси Києво-Печерської лаври, зауважив своєю чергою міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він уточнив, що оглянули три пам’ятки, дві національного та одного місцевого значення, а саме корпуси 37, 37-а та 38: галереї до Ближніх печер, Дзвіниці на Ближніх печерах, Входу до Галереї Ближніх печер.

Ткаченко додав, що об’єкти є пам’ятками архітектури і входять до Ансамблю Києво-Печерської лаври та об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При цьому він оприлюднив фото, на якому видно занедбаний стан будівель. За словами урядовця, протипожежних заходів на цій території також не зафіксували.

Агентство Телевидения Новости