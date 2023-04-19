Сутички у лаврі: прихожани МП побились з поліцією (відео)
У Києво-Печерській лаврі продовжує працювати комісія Мінкульту.
На території Києво-Печерської лаври прихожани УПЦ МП вступили у сутички з правоохоронцями. Врешті натовп пошкодив захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу, повідомляє УНІАН.
Паства Московського патріархату намагалась пробратися всередину приміщення, яке сьогодні зранку опечатала комісія Мінкульту. Порушники зламали печатку і пошкодили захисні ролети. Між розлюченими вірянами і правоохоронцями стались сутички.
Судячи з кадрів, група правоохоронців вже покинула територію Києво-Печерської лаври.
Дії прихожан МП наразі фіксуються поліцейськими. Вирішується питання правової кваліфікації події, розповіла у коментарі УП речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.
Відомо, що у Києво-Печерській лаврі продовжує працювати комісія Мінкульту, щоб оцінити стан об’єктів комплексу, якими згідно з умовами оренди користувалась УПЦ МП.
Комісії вже вдалось оглянути три корпуси Києво-Печерської лаври, зауважив своєю чергою міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він уточнив, що оглянули три пам’ятки, дві національного та одного місцевого значення, а саме корпуси 37, 37-а та 38: галереї до Ближніх печер, Дзвіниці на Ближніх печерах, Входу до Галереї Ближніх печер.
Ткаченко додав, що об’єкти є пам’ятками архітектури і входять до Ансамблю Києво-Печерської лаври та об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При цьому він оприлюднив фото, на якому видно занедбаний стан будівель. За словами урядовця, протипожежних заходів на цій території також не зафіксували.