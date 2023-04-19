В 70 будинках Індустріального району «Харківводоканал» встановлює нові комунікації

Під час проведення поточних ремонтів фахівці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» цього року встановлюють нові комунікації у 70 будинках в Індустріальному районі.

Як повідомив сьогодні, 19 квітня, начальник дільниці Сергій Шеховцов, там планують замінити понад 5 тис. м мереж водопостачання та водовідведення.«Напередодні у всіх під’їздах будинку на вулиці Свистуна завершили комплекс відновлювальних заходів, під час якого замінили 60 м системи водопостачання. Вперше встановили поліпропіленові труби, які вирізняються високою надійністю та тривалим терміном експлуатації. У найближчій перспективі – встановлення 70 м систем водопостачання та водовідведення у двох будинках на проспектах Індустріальному та Героїв Харкова», – повідомив Сергій Шеховцов.

Також він зазначив, що у середньому ремонтники щодня виконують 20 заявок харків’ян. Більшість з них стосується ремонтних робіт на каналізації.

«Нагадую харків’янам про те, щоб вони використовували раковини та унітази лише за призначенням. А витрачений на прочищення забитих каналізаційних комунікацій час ми б краще приділили важливим виробничим завданням, яких у нас вистачає з надлишком», – наголосив Сергій Шеховцов.

Агентство Телевидения Новости