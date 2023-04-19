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На Харківщині викрили колишнього нардепа, який роздавав «агітки» на підтримку окупантів

На Харківщині викрили колишнього нардепа, який роздавав «агітки» на підтримку окупантів

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області.

Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти нашої держави.

Зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у «правильності» дій кремля.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Розслідування проводять співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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